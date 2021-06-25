В Кыштыме центральная котельная готовится к запуску

Вчера, 11:29 Категория: ЖКХ

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Напомним, с 15 по 28 июня на центральной котельной, снабжающей теплом весь район Верхнего Кыштыма, были проведены плановые гидравлические испытания сетей. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить «слабые места» трубопроводов, устранить их и спокойно войти в предстоящий зимний сезон.

Как доложил сегодня на оперативном совещании исполняющий обязанности начальника Кыштымского обособленного подразделения АО «Челябкоммунэнерго» Евгений Сабанаев, все гидравлические испытания проведены в полном объёме и завершены в срок. Во время испытаний были выявлены и устранены порывы на трёх участках водовода. Так, около дома № 3 на улице Горелова тепловики заменили пять метров трубы диаметров 400 миллиметров. Возле тринадцатой школы пришлось заменить два метра трубы, возле Челюскинцев, 47 – один метр.

После ремонтных работ гидравлические испытания на данных участках проведены повторно. Нарушений не выявлено.

Сегодня ёмкости котельной и сети начнут заполнять водой. На это потребуется около суток. Завтра с шести часов утра центральная котельная приступит к розжигу котлов, на подогрев большого объёма сетевой воды, по словам Евгения Юрьевича, потребуется до восьми часов. Открытие задвижек от магистральной теплотрассы к отводам на многоквартирные дома будет производиться постепенно. В штатный режим работы центральная котельная, имеющая наибольшее количество потребителей и значительную протяжённость подводящих сетей, должна войти в течение суток.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья предписано обеспечить оперативную работу по приёму горячей воды в дома. От работы управляющих компаний и технической готовности домов будут зависеть сроки подключения жилого фонда. Горячее водоснабжение будет восстановлено у всех потребителей от центральной котельной.