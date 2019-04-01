В Кыштыме в ходе испытаний трубопроводов максимальной температурой выявлены утечки

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: ЖКХ

Как уже сообщалось на сайте «КР», компания АО «Челябкоммунэнерго» проводит испытания магистральных и разводящих трубопроводов. Максимальную температуру воды в них нагревают до 95 градусов.

Такая процедура проводится один раз в пять лет для выявления дефектов труб, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях повышения и понижения температуры теплоносителя.

Испытания уже проведены на трёх котельных, обслуживаемых этой компанией: центральной, № 7 на Нефтебазе и № 8 на улице Нязепетровской.

– При проверке максимальной температурой работы центральной котельной были обнаружены два порыва в 14-й камере, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского подразделения АО «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин. – Мы успели их устранить. Две другие котельные успешно прошли испытания.

Такая же процедура будет проведена в течение ближайших дней на котельных № 2 посёлка Слюдорудник и № 67 на улице Огнеупорная, 2а. На котельной центральной городской больницы испытания пройдут 22 апреля, на котельной № 71, что в районе Южной, – 23 апреля.

Отопление и горячая вода по адресам, которые обслуживают эти котельные, будут отсутствовать только в дни испытаний.

При обнаружении на участках теплосетей утечки горячей воды, парения и промоин грунта необходимо сообщить диспетчеру АО «Челябкоммунэнерго» по телефонам: 8 (35151) 4-32-06, 4-32-08 или 8-922-012-77-23. Своевременное информирование позволит организовать оперативную локализацию и устранение выявленного дефекта, и чтобы обеспечит безопасность горожан.