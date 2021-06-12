Жители Верхнего Кыштыма на две недели остались без горячей воды

Вчера, 12:06 Категория: ЖКХ

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Напомним, с 15 по 28 июня включительно АО «Челябкоммунэнерго» в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону будет проводить плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от центральной котельной.

Отметим, что вопрос о подготовке к зимнему периоду обсуждался на расширенном оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа. Людмила Шеболаева поручила обеспечить подготовку жилого фонда, учреждений социальной сферы, объектов энергетики к прохождению будущего отопительного сезона с получением паспорта готовности к зиме до 15 сентября.

За лето предстоит провести гидравлические испытания магистральных трубопроводов, промыть и опрессовать сети теплоснабжения в домах и на объектах, организовать профилактические осмотры и ремонт оборудования котельных, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. К слову, количество обращений жителей на ЕДДС по теплу за последние пять лет уменьшилось в 3,9 раза.