В центре Кыштыма из-под земли забил фонтан

Вчера, 09:02 Категория: ЖКХ

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Увы, речь идёт не о сооружении, имеющем эстетическое значение.

Фонтан между домами Ленина, 16 и Горелова, 3 был вчера вечером из-за порыва трубопровода.

Как сообщили в соцестях жители этих домов, напор воды поднимался аж до третьих этажей! По информации администрации Кыштымского городского округа, во время плановых гидравлических испытания на трубопроводе произошёл порыв. Вчера отключили «ветку» трубопровода, а ремонтные работы должны быть произведены сегодня.