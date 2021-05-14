В Кыштыме стартовал первый этап отключений горячей воды (график)

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Традиционно обязательные регламентные отключения горячей воды в Кыштымском городском округе начинаются с середины мая для того, чтобы успеть подготовить тепловые сети к работе в зимних условиях. Опрессовки уже начались от котельных в посёлках Слюдорудник, Увильды и Тайгинка.



Гидравлические испытания – это важный этап подготовки сетей к новому отопительному сезону для исключения рисков аварийных ситуаций в зимний период. Требует времени и регламентный ремонт оборудования котельных. Вместе с теплоэнергетиками подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону занимаются управляющие компании и ТСЖ. За период опрессовок они должны успеть промыть внутридомовое оборудование, провести осмотры систем теплоснабжения и устранить возможные дефекты на сетях.



График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей



котельные АО «Челябкоммунэнерго»:

№1 (центральная) – 15 июня – 28 июня

ул.2-я Южная – 29 июня – 12 июля

ул. Нефтебаза – 27 июля – 9 августа

ул. Мира – 15 июня – 28 июня

ул. Огнеупорная – 13 июля – 26 июля

ул. Щорса – 27 июля – 9 августа

ул. Нязепетровская – 13 июля – 26 июля

ЦГБ – 26 мая – 25 мая — 7 июня

п. Слюдорудник — 11 мая — 24 мая



котельные ООО «ТСО Кыштым»:

ул. Гузынина – 31 мая – 13 июня

ул. Боровая – 2 августа – 15 августа

Нижний Кыштым – 5 июля – 18 июля



котельная ООО «ИРМИ ЖКХ» (район абразивного завода) — июнь, сроки уточняются

ООО «Центр» (п. Тайгинка) — 11 мая — 24 мая

«Лесное озеро» (п. Увильды) — 6 мая — 19 мая

Дальняя Дача — 17 мая — 30 мая



В период подготовки к сезонной эксплуатации жилых домов у потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение. Максимальный срок отключения ГВС для проведения гидравлических испытаний составляет 14 дней. В случае аварийных ситуаций, выявленных при проведении опрессовок, будут организованы ремонтные работы. В таких ситуациях сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.