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В Кыштыме стартовал первый этап отключений горячей воды (график)

Сегодня, 10:19 Категория: ЖКХ
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Традиционно обязательные регламентные отключения горячей воды в Кыштымском городском округе начинаются с середины мая для того, чтобы успеть подготовить тепловые сети к работе в зимних условиях. Опрессовки уже начались от котельных в посёлках Слюдорудник, Увильды и Тайгинка.

Гидравлические испытания – это важный этап подготовки сетей к новому отопительному сезону для исключения рисков аварийных ситуаций в зимний период. Требует времени и регламентный ремонт оборудования котельных. Вместе с теплоэнергетиками подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону занимаются управляющие компании и ТСЖ. За период опрессовок они должны успеть промыть внутридомовое оборудование, провести осмотры систем теплоснабжения и устранить возможные дефекты на сетях.

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей

котельные АО «Челябкоммунэнерго»:
 №1 (центральная) – 15 июня – 28 июня
 ул.2-я Южная – 29 июня – 12 июля
 ул. Нефтебаза – 27 июля – 9 августа
 ул. Мира – 15 июня – 28 июня
 ул. Огнеупорная – 13 июля – 26 июля
 ул. Щорса – 27 июля – 9 августа
 ул. Нязепетровская – 13 июля – 26 июля
 ЦГБ – 26 мая – 25 мая — 7 июня
 п. Слюдорудник — 11 мая — 24 мая

котельные ООО «ТСО Кыштым»:
 ул. Гузынина – 31 мая – 13 июня
 ул. Боровая – 2 августа – 15 августа
 Нижний Кыштым – 5 июля – 18 июля

 котельная ООО «ИРМИ ЖКХ» (район абразивного завода) — июнь, сроки уточняются
 ООО «Центр» (п. Тайгинка) — 11 мая — 24 мая
 «Лесное озеро» (п. Увильды) — 6 мая — 19 мая
 Дальняя Дача — 17 мая — 30 мая

В период подготовки к сезонной эксплуатации жилых домов у потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение. Максимальный срок отключения ГВС для проведения гидравлических испытаний составляет 14 дней. В случае аварийных ситуаций, выявленных при проведении опрессовок, будут организованы ремонтные работы. В таких ситуациях сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.

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Теги: Кыштым горячая вода отключение

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