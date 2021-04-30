Кыштымцы больше не смогут передавать показания приборов учёта ГВС по телефону «Челябкоммунэнерго»

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В последнее время в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» всё чаще стали звонить жители города, обеспокоенные тем, что, по их словам, уже с 1 мая им не удастся привычным способом – по номеру телефона – передать показания приборов учёта горячего водоснабжения в «Челябкоммунэнерго».

Редакция обратилась за разъяснениями в администрацию Кыштымского городского округа. Публикуем ответ генерального директора акционерного общества «Челябкоммунэнерго» А.И. Ющенко, который был предоставлен в орган местного самоуправления.



«…С целью оптимизации рабочих процессов, связанных с передачей потребителями показаний индивидуальных приборов учета по горячему водоснабжению АО «Челябкоммунэнерго» вносит изменения в порядок передачи показаний.

Передать показания индивидуальных приборов учета по горячему водоснабжению можно следующими способами:

- при оплате коммунальных услуг через оператора системы ПАО «Челябинвестбанк» - через «Систему Город».

- в банках партнерах: ПАО «Челиндбанк», Банк «Снежинский».

- через личный кабинет на сайте АО «Челябкоммунэнерго». В личном кабинете АО «Челябкоммунэнерго» на официальном сайте компании https://chelcomen.ru/можно передать показания счетчика горячей воды, просмотреть и распечатать квитанцию, просмотреть выписку с лицевого счета с расшифровкой всех начислений и платежей, оплатить потребленную тепловую энергию без комиссии — все это можно сделать, не выходя из дома. Для входа в личный кабинет необходимо воспользоваться информацией из квитанции (номер лицевого счета, дома и квартиры).

В случаях, когда жители пожилого возраста не в состоянии передать показания самостоятельно, следует обратиться в социальную службу, либо к доверенным людям, которые вносят за них плату».