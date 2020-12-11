В Кыштыме продолжается газификация социально значимых объектов

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Один из масштабных и долгожданных проектов газификации в Кыштымском городском округе связан с районом Егозинка, где помимо индивидуальной жилой застройки, находится четвёртая школа.

Напомним, в 2018 году с жителей Егозинки, желающих подключиться к газоснабжению, для определения потребности в объёмах газа были собраны заявления. Тогда же был заключен договор на проектирование газопровода к школе №4 и района Егозинки. Затем, по словам заместителя главы округа по экономике и инвестициям Алексея Заикина, учитывая пожелания населения, было принято решение о проектировании и отводов к домам, поэтому сроки этого важного подготовительного этапа были скорректированы.

Проект первой очереди, а это проектирование газопровода к школе №4 с установкой газорегуляторного пункта на население, выполнен и прошёл государственную экспертизу. На территории самой школы произведён монтаж блочно-модульной газовой котельной в рамках областной программы «Реальные дела». Она полностью готова к использованию и будет введена в эксплуатацию после окончания строительства газопровода, которое ведётся в настоящее время.

По результатам аукциона определён подрядчик на строительство первой очереди газопровода к школе № 4. Отдел капитального строительства, являющийся заказчиком работ, уже заключил муниципальный контракт с ООО «Производственно-строительная компания «Олимп» на строительство газопровода среднего и низкого давления для газоснабжения школы. На строительство газопровода из областного бюджета выделен один миллион 887 тысяч рублей. Как сообщила инженер отдела капитального строительства Лариса Ухальская, подрядчик уже завёз все необходимые материалы для строительства подземного газопровода протяжённостью около трёхсот метров и приступил к работам. Строительство газораспределительной сети создаст условия для дальнейшей газификации индивидуальной жилой застройки этого района.

Проект газификации района Егозинки будет сдан в государственную экспертизу в первом квартале 2021 года. В настоящее время реализуются проекты, разработанные за счёт личных средств граждан. Порядок реализации определяется в соответствии с календарной очерёдностью подготовки проектов газификации.

Обращаем внимание, что на период проведения работ будет ограничено движение транспортных средств по улице Маукской: от ул. 1-е Мая до ул. Кирова до 16 декабря, а от ул. Комарова до ул. 1-е Мая с 16 декабря и до конца этого года. Соответствующие постановления уже подписаны.