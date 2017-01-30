В Кыштыме впервые построили газопровод на основе муниципально-частного партнёрства

Автор: КР от 30-01-2017, 14:19 Категория: Экономика и бизнес

Заказчиком строительства газопровода высокого давления на улице Челюскинцев протяжённостью 890 метров выступил ОКС администрации округа. Инвесторами проекта стали предприниматели Пётр Любчик и Михаил Енидунаев. Тройственный договор от начала до конца курировало управление по экономике и привлечению инвестиций администрации округа. Строительство осуществило ООО «СтроительПлюс». Суммарные затраты составили порядка полутора миллионов рублей.

Как сказал сайту «КР» Пётр Любчик, строительство газопровода, который является муниципальной собственностью, открывает для него новые возможности по дальнейшему развитию своей производственной базы, которая находится на территории бывшего завода ЖБИ. Этими же мотивами руководствовался и Михаил Енидунаев, который также имеет там ряд бизнес-объектов.

Изначально при проектировании газопровода высокого давления ОКСом предусматривалось строительство газопонижающих станций, что создало условия для газификации прилегающего частного сектора на улице Челюскинцев. В декабре-январе часть жителей уже подключились к газоснабжению.

По словам заместителя главы округа по экономике и инвестициям Алексея Заикина, во многом Кыштымский округ выступает первопроходцем в продвижении муниципально-частного партнёрства. По такой схеме строятся блочно-модульные котельные. За опытом в Кыштым уже приезжали представители из многих муниципальных образований.

Из числа возможных проектов, где также будет использоваться форма муниципально-частного партнёрства, – реконструкция городского парка имени А. С. Пушкина, муниципальной базы отдыха «Жемчужный берег» на озере Увильды и строительство примыкания к дороге областного значения для подъезда к строящемуся в микрорайоне Каолиновый нового здания ООО «Глазной центр».