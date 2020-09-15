В рейтинге расходов на ЖКХ Челябинская область заняла 54 место

Сегодня, 12:18 Категория: ЖКХ

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В информационном агентстве «РИА Новости» назвали регионы с самыми высокими расходами на жилищно-коммунальное хозяйство. Согласно исследованию в среднем по стране на оплату ЖКХ из бюджета семьи уходит около четырёх тысяч 800 рублей.



Челябинская область заняла в рейтинге 54 место. Всего в России 85 регионов.



Больше всего за ЖКХ оплачивают в Коми и Чукотке, где затраты составляют пять тысяч 802 рубля и шесть тысяч 708 рублей соответственно. Меньше всего платят за ЖКХ на Алтае – две тысячи 345 рублей.



В соседней Курганской области жители платят менее трёх тысяч рублей за весь пакет жилищно-коммунальных услуг – две тысячи 596 рублей.



В среднем по стране затраты на ЖКУ в месяц для российских семей составили четыре тысячи 800 рублей.