Челябинская область дополнительно получила сотни миллионов рублей из федерального бюджета

Автор: КР от Вчера, 15:35 Категория: Экономика и бизнес

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации. Всего из федерального бюджета выделено 33,56 миллиарда рублей. Челябинская область получила 686 миллионов.

Средства предусмотрены на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Распоряжением правительства Челябинской области утверждён план мероприятий, или так называемая «дорожная карта», направленная на повышение эффективности здравоохранения. Речь – о совершенствовании системы оплаты труда, достижении конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, проведении реформ, позволяющих повышать оплату труда медикам.

В Кыштымском городском округе индикативные показатели по оплате труда врачей и среднего медперсонала выполняются в соответствии с майскими указами президента. Средняя зарплата врача в Кыштымской центральной городской больнице превышает 36 тысяч рублей, среднего медперсонала она более 20 тысяч.