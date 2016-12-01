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Челябинская область дополнительно получила сотни миллионов рублей из федерального бюджета

Автор: КР от Вчера, 15:35 Категория: Экономика и бизнес

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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации. Всего из федерального бюджета выделено 33,56 миллиарда рублей. Челябинская область получила 686 миллионов.

                                

Средства предусмотрены на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

 

Распоряжением правительства Челябинской области утверждён план мероприятий, или так называемая «дорожная карта», направленная на повышение эффективности здравоохранения. Речь – о совершенствовании системы оплаты труда, достижении конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, проведении реформ, позволяющих повышать оплату труда медикам.

 

В Кыштымском городском округе индикативные показатели по оплате труда врачей и среднего медперсонала выполняются в соответствии с майскими указами президента. Средняя зарплата врача в Кыштымской центральной городской больнице превышает 36 тысяч рублей, среднего медперсонала она более 20 тысяч.

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