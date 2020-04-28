В крупных городах Урала подорожала недвижимость

Сегодня, 11:53 Категория: Экономика и бизнес

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За месяц объявления режима нерабочих дней и самоизоляции цены на жилую недвижимость в крупных городах УрФО в среднем выросли на три процента. Такие данные опубликовали аналитики одного из крупнейших сайтов недвижимости – ЦИАН.

При этом отмечается, что во многих округах цены уже поползли вниз, в среднем по России они снизились на три процента, однако на Урале такой тенденции пока нет. Так, в Челябинске квадратный метр подорожал на один процент, в Екатеринбурге на 0,5 процента, в Кургане на 0,3 процента, в Тюмени рост был незначительный – на 0,1 процента.

Согласно исследованию, в конце апреля стоимость квадратного метра в целом по России достигла минимума с начала 2020 года из-за резкого снижения покупательской активности на рынке.

Сейчас средняя цена квадратного метра в УрФО составляет 59 тысяч рублей. В Екатеринбурге – 71,7 тысяч рублей, в Тюмени – 67,3 тысячи рублей, в Челябинске – 40,3 тысячи рублей, в Кургане – 38,6 тысяч рублей.

Что касается Кыштыма, то в нашем городе цены на недвижимость в последние месяцы остаются неизменными. Как сказал сайту «КР» руководитель агентства недвижимости «Ваш риэлтор» Александр Кириллов, на сегодня средняя цена жилья на вторичном рынке в нашем городе составляет 33 тысячи рублей за квадратный метр.