В Кыштыме на стенах в многоквартирном доме выросли грибы

Сегодня, 15:18 Категория: ЖКХ

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В ходе работы над обращениями граждан челябинские активисты ОНФ составили реестр проблемных многоквартирных домов Южного Урала. Среди них оказался дом № 183 на улице Ю. Ичёвой. От сырости на стенах выросли огромные грибы, а цвет стен уже не различить под толстым слоем плесени.

Как сообщается на сайте Общероссийского народного фронта, документ с реестром домов, в которых текут крыши, затоплены подвалы, рушится фундамент, падают потолки и выявляются другие проблемы, угрожающие здоровью и жизни людей направлен губернатору региона с просьбой вмешаться в ситуацию.



– Складывается ощущение, что чиновники в муниципалитетах ждут, пока кто-то не получит травмы. Словно только ЧП является поводом к принятию мер, а пока никто не пострадал – с дырявой крышей и полами вполне можно жить, – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов. – И такое отношение к людям наблюдается во многих территориях, это системная проблема, которая требует пристального контроля со стороны руководства региона. Уже доходит до того, что ответственные лица открыто игнорируют предписания Госжилинспекции и надзорных органов.



Например, в Златоусте на ул. Тургенева 3 в аварийном доме рухнула часть потолка, чудом не пострадал маленький ребенок. Ситуацией уже заинтересовался следственный комитет.



В сложной ситуации оказался труженик тыла из поселка Береговой Каслинского района Анатолий Егорович. Ему 88 лет, он живет один и давно просит помощи у управляющей компании, местной администрации и руководства района. Квартиру пенсионера регулярно топит, потому что старую кровлю с крыши дома во время непогоды сдуло ветром. Теперь во время дождя вода течет прямо по стенам, но ответственные лица ничего не предпринимают.



В редакцию «КР» тоже обращаются жители многоквартирных домов в Кыштыме с просьбами решить подобного рода проблемы. На прошлой неделе обратились жильцы дома № 8 на улице Республики. По их словам в одном из подъездов стена в подъезде была повреждена во время выхода из строя котла. Из-за обильного пара и воды в подвале повысилась влажность воздуха, начали образовываться плесень и обваливаться штукатурка.