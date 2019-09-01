В Кыштыме многоэтажные дома могут украсить огромными рисунками Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Общество 0 Художники команды GraffitiRussia из Челябинска планируют разрисовать фасады многоквартирных домов в городах региона гигантскими рисунками. В том числе и многоэтажки в Кыштыме. Граффитисты планируют приступить к работе в следующем году. Эскизы и организацию всего художественного процесса согласовывают с администрациями муниципалитетов. – Сейчас в нашем распоряжении есть список домов с адресами 37 населённых пунктов: Озёрска, Кыштыма, Усть-Катава, Златоуста и других. Чтобы получить изображения домов, мы просим местных жителей сфотографировать их стены на фотоаппарат или телефон и прислать нам в интернете, – пояснил один из основателей проекта GraffitiRussia Дмитрий Кольцо. Перечень зданий с адресами, которые нужно сфотографировать, вскоре появится на сайте graffitirussia.com. Связаться с художниками и выслать снимки зданий можно на почту info@graffitirussia.ru. В этом году в Челябинске художники уже разрисовали восемь домов. На стенах изображены огромные птицы, тигры, оптическая иллюзия. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить