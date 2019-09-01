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В Кыштыме многоэтажные дома могут украсить огромными рисунками

Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Общество

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Художники команды GraffitiRussia из Челябинска планируют разрисовать фасады многоквартирных домов в городах региона гигантскими рисунками. В том числе и многоэтажки в Кыштыме.

 

Граффитисты планируют приступить к работе в следующем году. Эскизы и организацию всего художественного процесса согласовывают с администрациями муниципалитетов.

 

– Сейчас в нашем распоряжении есть список домов с адресами 37 населённых пунктов: Озёрска, Кыштыма, Усть-Катава, Златоуста и других. Чтобы получить изображения домов, мы просим местных жителей сфотографировать их стены на фотоаппарат или телефон и прислать нам в интернете, – пояснил один из основателей проекта GraffitiRussia Дмитрий Кольцо.

 

Перечень зданий с адресами, которые нужно сфотографировать, вскоре появится на сайте graffitirussia.com. Связаться с художниками и выслать снимки зданий можно на почту info@graffitirussia.ru. 

 

В этом году в Челябинске художники уже разрисовали восемь домов. На стенах изображены огромные птицы, тигры, оптическая иллюзия.

 

 

 


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