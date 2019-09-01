В Кыштыме сегодня утром сгорели два дома, машины и всё имущество

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Происшествия

Звонок с сообщением о возгорании домов 20 и 22 на улице Юлии Ичёвой поступил в пожарную часть № 38 в 5 часов утра. На место выехали четыре машины этой части, а также 117-й и 118-й.

Всего в тушении пожара приняли участие 18 огнеборцев.

В доме, где произошло возгорание, собственник отсутствовал. Жильцы соседнего дома проснулись в тот момент, когда их стены и крыша уже полыхали. Спасти имущество им не удалось.

Огнём уничтожены оба жилых дома, две бани, все надворные постройки, два автомобиля и один мотоцикл.

Ещё у одного из соседних домов обуглилась наружная стена, но пожарные отстояли его от огня.

Предварительная версия возникновения огня – нарушение правил монтажа электрооборудования в первом загоревшемся доме, что и привело к короткому замыканию.

Никто из людей в огне не пострадал.