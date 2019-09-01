В Кыштыме сегодня утром сгорели два дома, машины и всё имущество Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Происшествия 0 Звонок с сообщением о возгорании домов 20 и 22 на улице Юлии Ичёвой поступил в пожарную часть № 38 в 5 часов утра. На место выехали четыре машины этой части, а также 117-й и 118-й. Всего в тушении пожара приняли участие 18 огнеборцев. В доме, где произошло возгорание, собственник отсутствовал. Жильцы соседнего дома проснулись в тот момент, когда их стены и крыша уже полыхали. Спасти имущество им не удалось. Огнём уничтожены оба жилых дома, две бани, все надворные постройки, два автомобиля и один мотоцикл. Ещё у одного из соседних домов обуглилась наружная стена, но пожарные отстояли его от огня. Предварительная версия возникновения огня – нарушение правил монтажа электрооборудования в первом загоревшемся доме, что и привело к короткому замыканию. Никто из людей в огне не пострадал. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить