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В Кыштыме сегодня утром сгорели два дома, машины и всё имущество

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Происшествия

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Звонок с сообщением о возгорании домов 20 и 22 на улице Юлии Ичёвой поступил в пожарную часть № 38 в 5 часов утра. На место выехали четыре машины этой части, а также 117-й и 118-й.

 

Всего в тушении пожара приняли участие 18 огнеборцев.

 

В доме, где произошло возгорание, собственник отсутствовал. Жильцы соседнего дома проснулись в тот момент, когда их стены и крыша уже полыхали. Спасти имущество им не удалось.

 

 

Огнём уничтожены оба жилых дома, две бани, все надворные постройки, два автомобиля и один мотоцикл.

 

Ещё у одного из соседних домов обуглилась наружная стена, но пожарные отстояли его от огня.

 

Предварительная версия возникновения огня – нарушение правил монтажа электрооборудования в первом загоревшемся доме, что и привело к короткому замыканию.

 

Никто из людей в огне не пострадал.


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