До конца года приостанавливается начисление пени за неоплату взносов на капремонт

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Начисление пени за неоплату капремонта будет остановлено до конца года. Такая возможность появилась у фонда капитального ремонта Челябинской области благодаря постановлению правительства России «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Согласно документу, санкции не будут применяться при несвоевременной или неполной оплате взносов на капремонт. Однако это не отменяет обязанность оплачивать квитанции регионального оператора. Как пояснил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов, сохранится пеня, начисленная до 1 апреля этого года.

– Пеня, начисленная до 1апреля 2020 года, не сгорает, она сохраняется и будет отображена в счетах-извещениях, – пояснил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – А вот с первого апреля и до конца текущего года, пеня начисляться не будет.

Как сообщается на сайте «Первый областной», мера введена для снижения финансовой нагрузки на жителей региона. При этом решение об отмене взносов на капитальный ремонт на уровне региона не принято.

Напомним, что в случае формирования фонда капитального ремонта на счёте регоператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании ежемесячных платежных документов, представленных региональным оператором, в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим.