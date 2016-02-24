Заместитель губернатора Челябинской области и руководитель Регоператора капитального ремонта встретились в Кыштыме с главой округа

Автор: КР от Сегодня, 15:00 Категория: ЖКХ

Сегодня заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль встретился с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой и её заместителем по ЖКХ Александром Кочерещенко.

Вместе с замгубернатора в наш город приехали также генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов и руководитель территориального отдела Регоператора по Кыштыму Роман Шушаркин.

Они обсудили вопросы по проведению капитального ремонта в нашем округе и по собираемости взносов за капремонт.

По словам Вадима Борисова, сегодня Кыштым занимает четвёртое место в регионе по собираемости платежей. Если в 2015 году этот показатель был 59 процентов от общей суммы начислений за капитальный ремонт, в 2016 году – 84 процента, то в 2017 году – уже 87,85 процента. Это почти на десять процентов выше среднеобластного показателя.

Тем не менее, как отметил Сергей Шаль, и этот показатель вызывает обеспокоенность.

– Выходит, что довольно большая часть жителей Кыштымского округа всё-таки не платит взносы за капремонт, – сказал Сергей Вернерович. – При этом собираемость коммунальных платежей у вас 95 процентов. Необходимо принять меры, чтобы уровнять эти цифры.

На совещании обсудили и те шесть многоквартирных домов, о которых уже сообщалось на нашем сайте. Напомним, с середины декабря на домах, расположенных в разных районах города, были сняты кровли для замены их на новые. Однако к капремонту на этих объектах субподрядчики не приступили ни в декабре, ни после новогодних праздников.

Дело сдвинулось с мёртвой точки только на этой неделе. Как заверил на совещании Вадим Борисов, до 1 марта кровельные работы на всех шести домах будут завершены.

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