В Кыштыме за сутки выпала месячная норма осадков

Сегодня, 10:07 Категория: ЖКХ

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Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, зима навёрстывает упущенное. В связи с обильным снегопадом на дороги нашего города в ночную смену было выведено пять единиц техники от муниципального предприятия «Дорсервис».



Сегодня утром к чистке снега приступило две снегоуборочные машины. После обеда планируется привлечь пять единиц техники.

Главное управление МЧС по Челябинской области сегодня, 17 марта, объявило экстренное предупреждение в связи с сильным порывистым ветром. Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.



По прогнозу синоптиков, на предстоящие выходные ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днём будет плюсовой, а ночами столбик термометра покажет до минус семи градусов.