Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме за сутки выпала месячная норма осадков

Сегодня, 10:07 Категория: ЖКХ
195
0

Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, зима навёрстывает упущенное. В связи с обильным снегопадом на дороги нашего города в ночную смену было выведено пять единиц техники от муниципального предприятия «Дорсервис».


Сегодня утром к чистке снега приступило две снегоуборочные машины. После обеда планируется привлечь пять единиц техники.

 

Главное управление МЧС по Челябинской области сегодня, 17 марта, объявило экстренное предупреждение в связи с сильным порывистым ветром. Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.


По прогнозу синоптиков, на предстоящие выходные ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днём будет плюсовой, а ночами столбик термометра покажет до минус семи градусов.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Месячная норма снега Зима вернулась

Похожие публикации:

Сугробы в Кыштыме за сутки выросли почти на 12 сантиметров

В Кыштыме дорожная техника работает и в ночные смены

В Кыштыме выпало 15 сантиметров снега

Надвигается угроза ЧП и ДТП

Коммунальная техника к зиме готова

Комментарии:

Добавить