В Кыштыме дорожная техника работает и в ночные смены

Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: Общество

В ночь на 15 марта в очистке дорог и тротуаров от снега и обработке противогололёдной смесью было задействовано восемь единиц техники муниципального предприятия «Дорсервис».

С 21 часа до семи часов утра дорожники прочистили улицы Ленина, Челюскинцев, К. Косолапова, Калинина, Горелова, Садовую, Республики, Некрасова, Фрунзе и центр города.

Грейдеры, тракторы, комбинированные дорожные машины прошли по маршрутам движения пассажирского транспорта в районах Южной, Ближней Дачи, Нижнего Кыштыма, улицы Комарова.

Анализ работы составлен на основании системы ГЛОНАСС.

Сегодня днём дорожники очистят подъездные пути к учреждениям социальной сферы: больнице, детским садам, школам. Дополнительно привлечена техника индивидуальных предпринимателей.

По словам и. о. главного врача городской больницы Игоря Ускова, экстренная медицинская помощь населению оказывается своевременно. Заторов на пути машин скорой помощи не зафиксировано.

На предстоящие выходные составлен график работы дорожной техники как в дневную, так и в ночную смены.