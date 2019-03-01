В Кыштыме дорожная техника работает и в ночные смены Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: Общество 0 В ночь на 15 марта в очистке дорог и тротуаров от снега и обработке противогололёдной смесью было задействовано восемь единиц техники муниципального предприятия «Дорсервис». С 21 часа до семи часов утра дорожники прочистили улицы Ленина, Челюскинцев, К. Косолапова, Калинина, Горелова, Садовую, Республики, Некрасова, Фрунзе и центр города. Грейдеры, тракторы, комбинированные дорожные машины прошли по маршрутам движения пассажирского транспорта в районах Южной, Ближней Дачи, Нижнего Кыштыма, улицы Комарова. Анализ работы составлен на основании системы ГЛОНАСС. Сегодня днём дорожники очистят подъездные пути к учреждениям социальной сферы: больнице, детским садам, школам. Дополнительно привлечена техника индивидуальных предпринимателей. По словам и. о. главного врача городской больницы Игоря Ускова, экстренная медицинская помощь населению оказывается своевременно. Заторов на пути машин скорой помощи не зафиксировано. На предстоящие выходные составлен график работы дорожной техники как в дневную, так и в ночную смены. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альтернатива Вчера, 16:22 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Красиво написано! Но на деле по Калинина почистили только дорогу, тротуар от суда до молочной кухни завален по уши. У десятой школы почищена дорога и то кое как, родители которые подвозили детей к школе тупо бросали машины на этой самой "почищенной" дороге. И так примерно по всему городу. То тут, то там пропущены участки. Во дворах просто ад. Сегодня лично помогал выезжать трем автомобилям, попавшим в снежный плен. Как обычно красиво сказано, но ... сделано!В нашем городе чистят только проезжую часть и тротуары на центральной улице! Вчера вообще устроили показуху на площади возле администрации. А тем временем в городе ЧС, значит пора привлекать МЧС! Но у нас как обычно замполит отчитался, что все хорошо и домой. А простой народ сам себе поможет. Власти обратите внимание на дворы и частный сектор, не бойтесь туда заглядывать, ведь вы в ответе за этот город. 0