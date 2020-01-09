В Кыштыме повысится тариф за вывоз мусора

Вчера, 14:52 Категория: ЖКХ

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Как стало известно сайту «КР», в Магнитогорском, Горном и Кыштымском кластерах платежи за вывоз мусора вырастут с 1 июля 2020 года в рамках предельного индекса изменения стоимости коммунальных услуг – на 3,6 процента.

Жители Кыштымского городского округа платят за услугу вывоза и захоронения твёрдых коммунальных отходов меньше всех в регионе. Те, кто проживают в многоквартирных домах – 60 рублей 79 копеек, в частном секторе – 46 рублей 82 копейки.

С первого января 2020 года тариф уже увеличился в Челябинске и Карабашском кластере на 22,9 и 18,7 процента соответственно. В Челябинске теперь платят 81 рубль 84 копейки в месяц на одного человека, проживающего в многоквартирном доме. В Карабашском кластере – 91 рубль 08 копеек.