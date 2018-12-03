В Кыштыме установлен тариф на новую коммунальную услугу Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество 0 Вчера в министерстве тарифного регулирования Челябинской области утвердили единый тариф на вывоз мусора. С 1 января 2019 года эта услуга для жителей Кыштыма, как и по всей России, будет оплачиваться по отдельной квитанции. Соответственно она будет выведена из строки по оплате за содержание и ремонт жилья. Как уже сообщалось на сайте «КР», региональный оператор по кыштымскому кластеру, компания ООО «Спецсервис», предлагал установить тариф в размере 88 рублей 38 копеек для жильцов многоквартирных домов и 68 рублей 23 копейки – для частного сектора. Но эксперты министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области исключили из представленных им расчётов необоснованные затраты, в том числе – по услуге транспортирования твёрдых коммунальных отходов. Как сказали сайту «КР» в компании «Спецсервис», тариф за вывоз мусора установлен на отметке 363 рубля 34 копейки за кубометр. Таким образом, за одного человека, проживающего в многоквартирном доме, установлена плата в размере 63 рубля 22 копейки и 48 рублей 81 копейка – для частного сектора. Первые квитанции за январь жителям Кыштыма придут в феврале. При этом плата за вывоз мусора для кыштымцев останется одной из низких в регионе. Так, в соседнем Карабаше регоператор будет начислять 77 рублей две копейки для жильцов многоквартирной застройки и 59 рублей 46 копеек – для владельцев частных домов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить