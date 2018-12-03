В Кыштыме установлен тариф на новую коммунальную услугу

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество

Вчера в министерстве тарифного регулирования Челябинской области утвердили единый тариф на вывоз мусора. С 1 января 2019 года эта услуга для жителей Кыштыма, как и по всей России, будет оплачиваться по отдельной квитанции. Соответственно она будет выведена из строки по оплате за содержание и ремонт жилья.

Как уже сообщалось на сайте «КР», региональный оператор по кыштымскому кластеру, компания ООО «Спецсервис», предлагал установить тариф в размере 88 рублей 38 копеек для жильцов многоквартирных домов и 68 рублей 23 копейки – для частного сектора. Но эксперты министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области исключили из представленных им расчётов необоснованные затраты, в том числе – по услуге транспортирования твёрдых коммунальных отходов.

Как сказали сайту «КР» в компании «Спецсервис», тариф за вывоз мусора установлен на отметке 363 рубля 34 копейки за кубометр. Таким образом, за одного человека, проживающего в многоквартирном доме, установлена плата в размере 63 рубля 22 копейки и 48 рублей 81 копейка – для частного сектора. Первые квитанции за январь жителям Кыштыма придут в феврале.

При этом плата за вывоз мусора для кыштымцев останется одной из низких в регионе. Так, в соседнем Карабаше регоператор будет начислять 77 рублей две копейки для жильцов многоквартирной застройки и 59 рублей 46 копеек – для владельцев частных домов.