В Кыштыме сегодня завершается отопительный сезон

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: ЖКХ

В администрации Кыштымского городского округа принято решение завершить отопительный сезон сегодня, 6 мая. Об этом сообщил заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко.

Напомним, в социальных сетях среди жителей города провели опрос по дате отключения отопления. На выбор были предложены три даты – 29 апреля, 6 и 13 мая.

Большинство голосов было отдано за 13 число. Но из-за установившейся на Южном Урале тёплой погоды и жалоб многих жителей на излишнее тепло в квартирах продолжать отапливать дома нецелесообразно.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие семь дней температура воздуха составит от 22 до 27 градусов.