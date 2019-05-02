В Кыштыме сегодня завершается отопительный сезон Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: ЖКХ 0 В администрации Кыштымского городского округа принято решение завершить отопительный сезон сегодня, 6 мая. Об этом сообщил заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. Напомним, в социальных сетях среди жителей города провели опрос по дате отключения отопления. На выбор были предложены три даты – 29 апреля, 6 и 13 мая. Большинство голосов было отдано за 13 число. Но из-за установившейся на Южном Урале тёплой погоды и жалоб многих жителей на излишнее тепло в квартирах продолжать отапливать дома нецелесообразно. По прогнозам синоптиков, в ближайшие семь дней температура воздуха составит от 22 до 27 градусов. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить