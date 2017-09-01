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В Кыштымском округе с понедельника начнётся отопительный сезон

Автор: КР от Сегодня, 14:45 Категория: ЖКХ

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Сегодня в администрации Кыштымского городского округа состоялось заседание штаба по подготовке к зиме.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по ЖКХ Александр Кочерещенко, принято решение с понедельника, 25 сентября, объявить на территории округа начало отопительного сезона.

 

Уже подготовлено соответствующее постановление администрации округа. Решение штаба доведено до всех теплоснабжающих и жилищных организаций.

 

Подключение жилищного фонда к теплу будет проводиться  по графику, согласованному с теплоснабжающими организациями. Для полного подключения всех домов может потребоваться несколько дней.

 

Напомним, в Кыштымском округе с 13 сентября к теплу были подключены детские сады, а также хирургический корпус, здание детского стационарного отделения и родильный дом центральной городской больницы. Сегодня к ним добавился ряд социальных объектов – приют для детей и подростков, детская школу искусств, детская библиотека и общеобразовательные учреждения.

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