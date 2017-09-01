В Кыштымском округе с понедельника начнётся отопительный сезон
Автор: КР от Сегодня, 14:45 Категория: ЖКХ
Сегодня в администрации Кыштымского городского округа состоялось заседание штаба по подготовке к зиме.
Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по ЖКХ Александр Кочерещенко, принято решение с понедельника, 25 сентября, объявить на территории округа начало отопительного сезона.
Уже подготовлено соответствующее постановление администрации округа. Решение штаба доведено до всех теплоснабжающих и жилищных организаций.
Подключение жилищного фонда к теплу будет проводиться по графику, согласованному с теплоснабжающими организациями. Для полного подключения всех домов может потребоваться несколько дней.
Напомним, в Кыштымском округе с 13 сентября к теплу были подключены детские сады, а также хирургический корпус, здание детского стационарного отделения и родильный дом центральной городской больницы. Сегодня к ним добавился ряд социальных объектов – приют для детей и подростков, детская школу искусств, детская библиотека и общеобразовательные учреждения.