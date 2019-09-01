В Кыштыме к зиме не готовы только дома, находящиеся в непосредственном управлении жителями

Автор: КР от Вчера, 11:52 Категория: ЖКХ

Мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону начались ещё до окончания предыдущего. Они были утверждены 12 апреля этого года.

В течение всего лета проводились гидравлические испытания теплосетей и профилактические работы на всех котельных Кыштымского городского округа. Всего их 18, из них семь – муниципальных. Наш округ обслуживают 13 газовых котельных, три угольных, одна электрическая и одна дизельная.

Самые масштабные работы на теплосетях развернулись во дворе дома № 129 на улице Карла Либкнехта. От ТК-5.14 до ТК-5.16 были заменёны 300 метров трубопровода с укладкой железобетонных конструкций, включая вводы в близлежащие дома.

В Кыштыме многоквартирные дома обслуживают семь управляющих компаний, восемь товариществ собственников жилья, один жилищно-строительный кооператив и четыре товариществ собственников недвижимости. К новому отопительному сезону они готовы на 100 процентов.

Полностью готова к началу отопления вся социальная сфера, включая детский дом и городскую больницу.

Задолженность за газ у котельных Кыштымского городского округа не превышает двухмесячный срок.

– Общая готовность к новому отопительному сезону составляет 95 процентов, – доложил на расширенном оперативном совещании заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. – Дело в том, что из 18 многоквартирных домов, которые находятся в непосредственном управлении жителями, к зиме готовы только три.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила своего заместителя подготовить дорожную карту по решению тех проблем, которые не позволяют достичь 100-процентной готовности, к холодам. Выполнение сроков по ней будет держаться на ежедневном контроле.

С 1 по 15 сентября пройдёт комиссионная приёмка многоквартирных домов и социально-культурных объектов с выдачей им паспортов готовности к зиме. Проверка Ростехнадзора в Кыштымском городском округе состоится в конце октября.