В Кыштыме пройдут капитальные ремонты на трубопроводах и тепловых сетях

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: ЖКХ

Из областного бюджета Кыштымскому городскому округу в этом году на выполнение капитальных ремонтов сетей выделено десять миллионов рублей.

Деньги направят на капитальный ремонт трубопроводов на улицах Калинина, 168, Карла Либкнехта, 115, 127, 131. Именно в этих дворах пройдут работы по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». К работам подошли комплексно. Сначала будет проведён капремонт сетей, затем пройдёт благоустройство.

В прошлом году Кыштымский городской округ один из первых получил паспорт готовности к зиме, а также была проведена большая работа по проекту «Дорожная карта «Получение паспорта готовности муниципальными образованиями». Благодаря этому из области выделено дополнительно ещё четыре миллиона рублей.

На эти деньги проведут капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 200 миллиметров от КНС № 2 до колодца гасителя. А также капремонт тепловых сетей от ТК № 16 на улице Мира, 15а до жилого дома № 12 на улице Строителей и на тепловых камерах у пенсионного фонда.