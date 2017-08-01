На экскурсию в Кыштым приехал даже турист из Санкт-Петербурга
Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Туризм
Автор фото - Галина Пыхова
На очередную экскурсию в рамках проекта «Встречи в городе» собралось рекордное количество человек. Туристы из Магнитогорска, Екатеринбурга и Челябинска специально приехали в наш город, чтобы услышать историю храма Сошествия Святого Духа на апостолов. Всего вместе с кыштымцами на экскурсии побывало 62 человека.
Автор фото - Галина Пыхова
Как сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, один из челябинцев привёз на экскурсию по первой кыштымской церкви и своего родственника, приехавшего к нему из Санкт-Петербурга.
Автор фото - Галина Пыхова
Вместе с прихожанкой храма, краеведом Ларисой Савелюк, выступившей экскурсоводом, туристы поднялись на церковную колокольню, с которой наш город виден как на ладони.
Автор фото - Галина Пыхова
По вопросам организации экскурсий по Духосошествиевской церкви можно обратиться в Центр развития туризма Кыштымского округа по телефону 8 (35151) 5-52-83. В этом году храму исполнилось 252 года.
Автор фото - Галина Пыхова
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