На экскурсию в Кыштым приехал даже турист из Санкт-Петербурга

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Туризм

Автор фото - Галина Пыхова

На очередную экскурсию в рамках проекта «Встречи в городе» собралось рекордное количество человек. Туристы из Магнитогорска, Екатеринбурга и Челябинска специально приехали в наш город, чтобы услышать историю храма Сошествия Святого Духа на апостолов. Всего вместе с кыштымцами на экскурсии побывало 62 человека.

Автор фото - Галина Пыхова

Как сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, один из челябинцев привёз на экскурсию по первой кыштымской церкви и своего родственника, приехавшего к нему из Санкт-Петербурга.

Автор фото - Галина Пыхова

Вместе с прихожанкой храма, краеведом Ларисой Савелюк, выступившей экскурсоводом, туристы поднялись на церковную колокольню, с которой наш город виден как на ладони.

Автор фото - Галина Пыхова

По вопросам организации экскурсий по Духосошествиевской церкви можно обратиться в Центр развития туризма Кыштымского округа по телефону 8 (35151) 5-52-83. В этом году храму исполнилось 252 года.

Автор фото - Галина Пыхова