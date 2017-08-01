В Кыштыме состоится экскурсия на высоте птичьего полёта

Автор: КР от Вчера, 12:09 Категория: Туризм

Фото Карины Якуповой

В предстоящую субботу жителей и гостей нашего города приглашают на очередную экскурсию в рамках проекта Центра развития туризма Кыштымского округа «Встречи в городе».

Как сказала сайту «КР» директор этого Центра Алина Шмарина, на этот раз главным героем путешествия во времени станет храм Сошествия Святого Духа на апостолов на улице Садовой.

В качестве экскурсовода выступит прихожанка храма, краевед Лариса Савелюк. Она расскажет о непростой истории первой кыштымской церкви. Участники встречи поднимутся на колокольню и увидят старинные фрески верхних апартаментов.

Экскурсия бесплатная. Начало в 13 часов, сбор у входа в храм. Справки по телефону 8-951-794-41-86.