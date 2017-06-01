В Кыштыме в парке усадьбы «Белый дом» швейцарский художник создаст медную инсталляцию
Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Туризм
Завтра в рамках подготовки к проведению четвёртой Уральской индустриальной биеннале в Кыштыме состоится промотур. Это крупнейший из региональных международных проектов, запущенных на территории России. Раз в два года он разворачивается в крупных не выставочных пространствах Екатеринбурга и городах Свердловской области. Впервые участие в биеннале примет и наш город.
Завтра в Кыштым приедут 20 представителей СМИ, представляющие Уральский Федеральный округ, и куратор программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале Евгения Чайка.
– С июля по ноябрь жители ряда уральских городов смогут увидеть современное искусство, – сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского округа Алина Шмарина. – Такая возможность будет и у кыштымцев. В нашем городе пройдёт вернисажная неделя, где художники представят свои работы и композиции. Швейцарский художник Руди Дисельер уже побывал на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Он работает с медью, и ему было интересно увидеть её производство своими глазами. В рамках биеннале он создаст в парке усадьбы «Белый дом» медную инсталляцию.
Комментарии
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