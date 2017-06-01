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В Кыштым за медными звуками приедет художник из Швейцарии

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Культура

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Предстоящей осенью – с 14 сентября по 12 ноября – в Екатеринбурге в четвёртый раз состоится традиционная Уральская биеннале современного искусства. На территории России это крупнейший на сегодня региональный и в то же время международный художественный проект. Он раз в два года собирает в Свердловской области современных художников, социологов и культурологов со всего мира. Инсталляции демонстрируются не в привычных выставочных залах, а  в производственных помещениях. В этом году работы участников будут представлены на территории заброшенного Уральского приборостроительного завода.

 

В рамках биеннале, как обычно, пройдут арт-резиденции. Художники из разных городов и стран отправятся на действующие предприятия Урала уже с 15 июля. Для них подготовлено 59 маршрутов, которые сочетают в себе знакомство  с  индустриальным наследием и возможность насладиться замечательной природой края.

 

Один из таких маршрутов приведёт в Кыштым  художника Руди Десельера  из Швейцарии. Его работы наделены не только формой, но и звуком, трансформацию которого он исследует.  На протяжении 15 лет источником звука для него является медь. Пространственные инсталляции из неё  Руди Десельер  вписывает в конкретные архитектурные формы. На этот раз такой формой для его медных звуковых пейзажей станет Белый дом в Кыштыме. Над самой инсталляцией из меди швейцарский художник, по словам организаторов, будет трудиться совместно со специалистами  Кыштымского медеэлектролитного завода.

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