В Кыштым за медными звуками приедет художник из Швейцарии

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Культура

Предстоящей осенью – с 14 сентября по 12 ноября – в Екатеринбурге в четвёртый раз состоится традиционная Уральская биеннале современного искусства. На территории России это крупнейший на сегодня региональный и в то же время международный художественный проект. Он раз в два года собирает в Свердловской области современных художников, социологов и культурологов со всего мира. Инсталляции демонстрируются не в привычных выставочных залах, а в производственных помещениях. В этом году работы участников будут представлены на территории заброшенного Уральского приборостроительного завода.

В рамках биеннале, как обычно, пройдут арт-резиденции. Художники из разных городов и стран отправятся на действующие предприятия Урала уже с 15 июля. Для них подготовлено 59 маршрутов, которые сочетают в себе знакомство с индустриальным наследием и возможность насладиться замечательной природой края.

Один из таких маршрутов приведёт в Кыштым художника Руди Десельера из Швейцарии. Его работы наделены не только формой, но и звуком, трансформацию которого он исследует. На протяжении 15 лет источником звука для него является медь. Пространственные инсталляции из неё Руди Десельер вписывает в конкретные архитектурные формы. На этот раз такой формой для его медных звуковых пейзажей станет Белый дом в Кыштыме. Над самой инсталляцией из меди швейцарский художник, по словам организаторов, будет трудиться совместно со специалистами Кыштымского медеэлектролитного завода.