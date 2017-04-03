Педагоги из Кыштыма стали лучшими в областном конкурсе профессионального мастерства
Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Образование
Педагог станции туристов "Странник" Марина Устинова.
В Челябинске завершился областной конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». На победу в шести разных номинациях претендовали 24 участника. Кыштым представляли преподаватели из станции туристов «Странник» и Дома детского творчества.
Руководитель клуба юных коневодов кыштымской станции туристов «Странник» Марина Устинова защищала образовательную программу «Юные коневоды», а педагог из Дома детского творчества Елена Мосткова – развивающую программу технической направленности «ПервоЛого».
Кроме того, конкурсантки выступали с визитными карточками, проводили открытые уроки и участвовали в конкурсе «Импровизация».
Марина Устинова заняла в номинации естественно-научной направленности первое место, а Елена Мосткова в номинации с техническим уклоном – второе.
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