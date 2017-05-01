На джипах – к Демидову. Туристы на внедорожниках отправятся из Кыштыма к развалинам железоделательного завода
Автор: КР от Вчера, 11:14 Категория: Туризм
Туристический клуб «Компас Урала», объединяющий в социальной сети «ВКонтакте» полторы тысячи любителей путешествий по родному краю, пригласил владельцев мощных внедорожников в тур к Азяш-Уфимскому заводу и Шигирским сопкам. Старт познавательной поездке будет дан 13 мая сразу из двух городов: Челябинска и Кыштыма.
Члены клуба намерены не только осмотреть объект историко-культурного наследия и памятник природы, но и провести в районе уникальных достопримечательностей экологический субботник.. По словам инициатора поездки Аллы Алферовой, стоимость участия в акции сведётся к оплате бензина и затратам на приобретение перчаток и мешков для мусора.
Напомним, что построенный Демидовым Азяш-Уфимский железоделательный завод, расположенный на берегу реки Уфы к западу от Кыштыма, был открыт только в 90-е годы прошлого века. Его сожгли во время Пугачёвского восстания и с тех пор не восстанавливали. Живописные Шигирские сопки находятся в 16 километрах от посёлка Слюдорудник, состоят из древнейших горных пород, по химическому составу близких к породам океанических островов. Здесь сохранились редкие виды растений и животных.
Комментарии
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