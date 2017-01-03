В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

Автор: КР от Сегодня, 13:52 Категория: Культура

Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».

Сегодня в клубе числится более 40 человек. Как сказала сайту «КР» руководитель «Тихого зимовья» – учитель первой школы Лариса Цукерберг, они занимаются исследованием прошлого и настоящего Кыштыма и его окрестностей, восстановлением исторической правды и восполнением забытых страниц и белых пятен в истории родного края.

На заседаниях клуба уже прозвучали доклады о кыштымцах, которые в годы Первой мировой войны входили в состав Русского экспедиционного корпуса во Франции, о судьбе священнослужителей церкви Сошествия Святого Духа на апостолов, о восстановлении Троицкого храма. Одна из встреч была посвящена истории кыштымских пирогов. Все с удовольствием угостились выпечкой по старинным рецептам, которые передаются в Кыштыме из поколения в поколение.

В течение года гостями клуба были историки из Челябинска, Снежинка, Каслей, Озёрска. Сами краеведы побывали с экскурсиями в Сунгульском ските, в музее литья в Касли, в святилище на озере Большие Алаки, в музее Златоуста.

В этом году Кыштыму исполнится 260 лет. Клуб «Тихое зимовье» принимает активное участие в подготовке праздничных мероприятий. Сейчас члены клуба активно работают над книгой «Кыштым в улицах», задумано издание иллюстрированного журнала «Кыштымский альманах». И впервые в день города во время общегородского шествия краеведы собираются пройти отдельной колонной со своей символикой.