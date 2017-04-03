Челябинский журнал назвал десять самых интересных мест Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 17:42 Категория: Туризм
Один из самых уважаемых и авторитетных журналов Челябинска «Миссия» в мартовском номере опубликовал топ-10 достопримечательностей нашего города. Венчают их описание такие строки: «Кыштым – это и «Уральская Венеция», край сорока озёр, и «Уральская Швейцария» – ведь именно здесь берёт своё начало Уральский хребет».
По мнению редакторов этого издания, на первом месте в десятке самых интересных для туристов мест нашего города – усадьба «Белый дом». За ней следует дом-особняк Григория Дружинина, в котором сейчас располагается станция юных туристов «Странник». Также в лидерах по популярности – спортивно-туристический центр «Провинция», расположенный в посёлке Слюдорудник.
Среди достопримечательностей Кыштыма были выделены также санаторий «Дальняя Дача», все четыре храма, пещера и гора Сугомак, заводы – ныне машобъединение и медеэлектролитный и просто городская архитектура – красно-кирпичное здание женской гимназии 20 века, Народный дом, здание госпиталя.
Попали в список топовых мест нашего города и каолиновый карьер, известный также как Русское Бали, а также озеро Анбаш, на берегу которого в 2015 году участники экспедиции «Космопоиск» установили памятник кыштымскому карлику Алёшеньке.
Комментарии
Жителей Кыштыма приглашают прогуляться на Крутые берега (Гость Лариса)
Очень приятно, большое спасибо Ждем на следующую турпрогулку) >>>
В Кыштыме завтра откроется эксклюзивная аптека в старинном стиле (Гость Игорь)
"Высококвалифицированные врачи Озёрска " не смешите, в Аргаяше специалисты лучше чем в Озерске По поводу врачей с Челябинска, высококвалифицированный специалист не поедет к нам в Кыштым потому >>>
Жители Озёрска требуют самого сурового наказания для убийцы 36-летнего инженера градообразующего предприятия (Гостья)
Из 10-12 ежедневных новостей на этом сайте - 99 процентов про Кыштым Совсем чуть-чуть - про область, Россию и про соседние города Я наоборот благодарна за возможность не рыскать по другим страницам, >>>
В Кыштыме два ребёнка голодали почти сутки, пока их мать где-то гуляла (Гость вячеслав)
штраф выпишут дети теперь неделю будут голодными >>>
Действия полицейского из Кыштыма проверяет служба собственной безопасности (Кирилл Мазур)
гражданку на детектор лжи а затем на 7 лет строгача за неповиновение >>>
Все комментарии