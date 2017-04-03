В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Челябинский журнал назвал десять самых интересных мест Кыштыма

Челябинский журнал назвал десять самых интересных мест Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 17:42 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

 

Один из самых уважаемых и авторитетных журналов Челябинска «Миссия» в мартовском номере опубликовал топ-10 достопримечательностей нашего города. Венчают их описание такие строки: «Кыштым – это и «Уральская Венеция», край сорока озёр, и «Уральская Швейцария» – ведь именно здесь берёт своё начало Уральский хребет».

 

  По мнению редакторов этого издания, на первом месте в десятке самых интересных для туристов мест нашего города – усадьба «Белый дом». За ней следует дом-особняк Григория Дружинина, в котором сейчас располагается  станция юных туристов «Странник». Также в лидерах по популярности – спортивно-туристический центр «Провинция», расположенный в посёлке Слюдорудник.

 

Среди достопримечательностей Кыштыма были выделены также санаторий «Дальняя Дача», все четыре храма, пещера и гора Сугомак, заводы – ныне машобъединение и медеэлектролитный и просто городская архитектура – красно-кирпичное здание женской гимназии 20 века, Народный дом, здание госпиталя.

 

Попали в список топовых мест нашего города и каолиновый карьер, известный также как Русское Бали, а также озеро Анбаш, на берегу которого в 2015 году участники экспедиции «Космопоиск» установили памятник кыштымскому карлику Алёшеньке.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter