Челябинский журнал назвал десять самых интересных мест Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 17:42 Категория: Туризм

Один из самых уважаемых и авторитетных журналов Челябинска «Миссия» в мартовском номере опубликовал топ-10 достопримечательностей нашего города. Венчают их описание такие строки: «Кыштым – это и «Уральская Венеция», край сорока озёр, и «Уральская Швейцария» – ведь именно здесь берёт своё начало Уральский хребет».

По мнению редакторов этого издания, на первом месте в десятке самых интересных для туристов мест нашего города – усадьба «Белый дом». За ней следует дом-особняк Григория Дружинина, в котором сейчас располагается станция юных туристов «Странник». Также в лидерах по популярности – спортивно-туристический центр «Провинция», расположенный в посёлке Слюдорудник.

Среди достопримечательностей Кыштыма были выделены также санаторий «Дальняя Дача», все четыре храма, пещера и гора Сугомак, заводы – ныне машобъединение и медеэлектролитный и просто городская архитектура – красно-кирпичное здание женской гимназии 20 века, Народный дом, здание госпиталя.

Попали в список топовых мест нашего города и каолиновый карьер, известный также как Русское Бали, а также озеро Анбаш, на берегу которого в 2015 году участники экспедиции «Космопоиск» установили памятник кыштымскому карлику Алёшеньке.