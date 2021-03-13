В кыштымских посёлках появились плакаты с краеведческой информацией

Сегодня, 13:09 Категория: Туризм

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Не так давно в посёлках Кувалжиха, Южная Кузнечиха и Северная Кузнечиха Кыштымского городского округа были установлены информационные плакаты. Это стало своего рода финалом в реализации проекта «Северные посёлки», который был создан при поддержке Центра детско-юношеского технического творчества.

Кроме того, реализовать задумку юных краеведов во главе с руководителем Союза посёлков Глебом Карповым помог депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Сергей Батин.

Помощь в создании и установке деревянных каркасов для плакатов оказали также родители Глеба Карпова и даже его младший брат Никита.