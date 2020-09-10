Южноуральские туристы полетят в Египет, Мальдивы и Арабские Эмираты

Вчера, 13:00 Категория: Туризм

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Страны мира постепенно открывают границы после ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь южноуральцы могут улететь на отдых в Арабские эмираты, Египет и на Мальдивы. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

Одной из тех, кто решил отправиться за границу, стала жительница Челябинска Елена Ворошилова, Женщина выбрала Дубай – единственный город Арабских Эмиратов, куда могут приехать туристы. Челябинка планировала полететь туда ещё в мае, но вмешалась пандемия. После возобновления авиасообщения Елена Ворошилова не раздумывая купила тур.

– Как всем известно, вмешались обстоятельства, и вот сейчас, в осеннем сезоне, когда в Эмиратах уже жара спала, когда прекрасная погода, решили с подружкой воплотить свою задумку и полететь отдохнуть. Обязательно будем соблюдать: и маски и перчатки, и антисептики и всё-всё», – поделилась Елена.

Также для туристов открыты Мальдивы и Египет, но без чартерных рейсов. Улететь можно только транзитом через Москву. В Египет летит три рейса в неделю, в Дубай и на Мальдивы – по два.

– На сегодняшний день люди очень настороженно относятся ко всей данной информации, запросы, безусловно, идут, мы просчитываем стоимость путёвок. На сегодняшний день, допустим, на Мальдивы 180 тысяч на 8 дней на двоих. Это достаточно дорогостоящая страна, но считаю, что цена приемлемая, – подчеркнула руководитель ассоциации туристических организаций Челябинска Людмила Мосина.

Отметим, цены на путёвку на двоих на 8 дней в Дубай начинаются от 72 тысяч рублей и от 90 тысяч в Египет. По новым правилам все туристы должны сдать тест на коронавирус за три дня до вылета и в течение трёх дней после возвращения домой.