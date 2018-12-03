Жители Кыштыма отчаливают в Объединённые Арабские Эмираты Автор: КР от Сегодня, 15:51 Категория: Туризм 0 Не все кыштымцы встретят праздник в «тихом зимовье», как с башкирского переводится название их города. Некоторые предпочли встретить Новый год за пределами Кыштымского городского округа. А наиболее популярный маршрут – город Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах. Отдыхать к Персидскому заливу отправилось пять кыштымских семей. Ценник путёвки туда за одного человека на неделю начинается с 22 тысяч 300 рублей. – Двое взрослых с ребёнком встретят Новый год в Таиланде, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского офиса туристической фирмы «Тревэл Бизнес Сервис» Анастасия Головизина. – Из российских направлений в этом году популярен город Санкт-Петерубрг. Новогодние каникулы там проведут две кыштымские семьи. При этом абсолютно не популярны туры в Великий Устюг. И причина лежит на поверхности. Стоимость путёвки на родину Деда Мороза – 40 000 рублей. В то время как в Дубай на неделю можно съездить за 22 тысячи 300 рублей. Соглашаются с этим наблюдением и в туристическом агентстве «Sletat.ru». – В Дубаи встретят Новый год три кыштымские семьи, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского офиса этой турфирмы Елена Хоженец. – Ещё по одной проведут новогодние праздники в Турции и во Вьетнаме. Две семьи отправятся в Сочи, где в этом году один из самых дешёвых ценников по стране. Новогодняя программа за праздничным столом обойдётся всего в девять тысяч сто рублей, а для детей предусмотрена 50-процентная скидка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить