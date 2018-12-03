Жители Кыштыма отчаливают в Объединённые Арабские Эмираты

Автор: КР от Сегодня, 15:51 Категория: Туризм

Не все кыштымцы встретят праздник в «тихом зимовье», как с башкирского переводится название их города. Некоторые предпочли встретить Новый год за пределами Кыштымского городского округа. А наиболее популярный маршрут – город Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах.

Отдыхать к Персидскому заливу отправилось пять кыштымских семей. Ценник путёвки туда за одного человека на неделю начинается с 22 тысяч 300 рублей.

– Двое взрослых с ребёнком встретят Новый год в Таиланде, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского офиса туристической фирмы «Тревэл Бизнес Сервис» Анастасия Головизина. – Из российских направлений в этом году популярен город Санкт-Петерубрг. Новогодние каникулы там проведут две кыштымские семьи. При этом абсолютно не популярны туры в Великий Устюг.

И причина лежит на поверхности. Стоимость путёвки на родину Деда Мороза – 40 000 рублей. В то время как в Дубай на неделю можно съездить за 22 тысячи 300 рублей.

Соглашаются с этим наблюдением и в туристическом агентстве «Sletat.ru».

– В Дубаи встретят Новый год три кыштымские семьи, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского офиса этой турфирмы Елена Хоженец. – Ещё по одной проведут новогодние праздники в Турции и во Вьетнаме. Две семьи отправятся в Сочи, где в этом году один из самых дешёвых ценников по стране. Новогодняя программа за праздничным столом обойдётся всего в девять тысяч сто рублей, а для детей предусмотрена 50-процентная скидка.