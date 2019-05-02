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В Кыштыме обустроят тротуар на улице Горелова

Автор: КР от Вчера, 17:25 Категория: ЖКХ

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Фото Максима Марининова

 

 

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко, жители улицы Горелова обратились в администрацию с просьбой сделать дополнительные секции ограждения тротуара от магазина "Цветочек" в сторону первой школы.

 

На эти работы в местном бюджете запланировали 242 тысячи рублей. Однако в ходе конкурсных процедур стоимость снизилась до 213 тысяч 541 рубля.

 

Обустройством тротуара займётся компания «АСГАРД». Ограждения появятся до конца мая.

 


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