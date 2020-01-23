В Кыштыме работодатели должны отчитаться о стаже своих работников

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Сделать это нужно до начала марта 2020 года.

В Челябинской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, сведения о трудовом стаже за 2019 год по форме СЗВ-СТАЖ должны представить 80 тысяч работодателей на 1,6 миллонов своих работников.

Как сообщают в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, на сегодняшний день отчитались 17,7 тысяч работодателей за 140 тысяч сотрудников.

Поскольку последний день февраля в текущем году выпадает на выходной, данные о стаже за прошлый год Пенсионный фонд будет принимать до 2 марта 2020 года включительно.

Рекомендуется не откладывать представление отчётности на последний день отчётной кампании. Особенно это важно для страхователей, представляющих отчётность в электронном виде, поскольку в это время нагрузка на систему и сроки прохождения документов могут увеличиться.

Личное представление отчётности по графику предусматривает исключение ожидания в очереди и осуществление приёма и проверки отчётности в присутствии представителя страхователя.

Кроме того, во избежание ошибок следует выполнять проверку заполненной формы СЗВ-СТАЖ проверочной программой. А для контроля за полнообъёмным представлением сведений по форме СЗВ-СТАЖ – сверку отчётности с ежемесячными формами СЗВ-М, а также с данными расчётов по страховым взносам в налоговые органы.

Обращаем внимание, что бесплатные программы для подготовки и проверки отчетности размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru в разделе «Страхователям».

Проконсультироваться по заполнению формы можно в любом территориальном органе ПФР.

За непредставление страхователем в установленный срок или представление им неполных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника, а должностное лицо привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

По итогам представления сведений за 2018 год штрафные санкции вынесены 23,3 тысячам южноуральским работодателям на сумму 36,7 миллионов рублей.