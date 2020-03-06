Какие подарки хотели бы получить жительницы Кыштыма к 8 Марта?

Вчера, 18:33 Категория: Общество

146

0

В преддверии Международного женского дня редакция «КР» провела опрос среди жителей Кыштыма: «Какой подарок вы хотели бы получить к 8 Марта?»

Самый популярный вариант – путешествие. На втором месте оказался ответ: «Мне хватит цветов и конфет». Далее с небольшой разницей в количестве голосов следуют косметика или парфюм, бытовая техника и украшения. Лишь немногие указали, что хотели бы получить в подарок гаджеты или деньги.