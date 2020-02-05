Жители Кыштыма могут представить себя на месте президента и получить ценные призы

Вчера, 13:30 Категория: Общество

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Фото с сайта konkurs-president.ru

Стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Заявки принимаются до 12 марта 2020 года.

Конкурс проводится в поддержку инициативы Президента РФ по внесению изменений в Конституцию России, организатором выступает АНО «Центр развития молодёжного парламентаризма» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Целью конкурса является повышение гражданской активности, экономической и правовой культуры молодежи.

Участие могут принять кыштымцы в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты, аспиранты, работники государственных и частных организаций.

Конкурс проводится по номинациям:

– Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет);

-– Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет);

– Видеоролик на тему: «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет);

– Проект на тему: «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Заочный этап конкурса пройдет с 20 января по 12 марта 2020 года. Заявки принимаются на сайте http://konkurs-president.ru.

Лучшие работы пройдут в очный этап, который состоится с 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге. Он включает в себя публичную защиту работ, а также образовательно-деловую и культурную программы.

Победители и дипломанты конкурса проектов «Если бы я был Президентом» будут награждены ценными призами и подарками, а также получат возможность лично представить свои проекты представителям федеральных органов государственной власти.

Дополнительную информацию о конкурсе, условиях проведения, требованиям к работам можно получить по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на официальном сайте http://konkurs-president.ru.