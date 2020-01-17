Жительница Кыштыма выиграла конкурс туристических слоганов Южного Урала

Сегодня, 14:12 Категория: Туризм

410

0

В Миассе прошло заседание межведомственной комиссии по развитию туризма. В торжественной обстановке были отмечены победители конкурса за лучший туристический слоган о маршрутах Южного Урала.

Организаторами выступил благотворительный фонд «Золотые руки «Южного Урала» совместно с областным центром развития туризма.

Первое место заняла жительница Кыштыма – Евгения Кудрявцева.

– По условиям конкурса я не могу разглашать слоган дословно, так как права на него теперь принадлежат организаторам, – сказала сайту «КР» Евгения. – Могу сказать, что это пять слов, которые раскрывают суть слогана как райский уголок. Я представила три варианта, долго над ними не думала, так как я восхищаюсь уральской природой. Мы с семьей ведём активный образ жизни – ходим в горы, а наш годовалый малыш уже покорил Сугомак, Аракульский Шихан, штольни Слюдорудника. Так что слова тут же пришли на ум. Приятно осознавать, что я внесла хоть какой-то вклад в развитие туризма Челябинской области.



Второе место в конкурсе заняла Анастасия Найдина из Челябинска. Третье место у Ирины Юшковец из Магнитогорска.

Директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов отметил, что функцию развития туризма в области передают в сферу министерства экономического развития Челябинской области.