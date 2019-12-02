В Кыштыме в районе гор Сугомак и Егоза установят туристические указатели

Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Туризм

На самых популярных туристических маршрутах Южного Урала появятся указатели, которые помогут путешественникам не заблудиться. С такой инициативой выступили представители общественного движения предпринимателей «Опора России».

Таблички, оформленные по ГОСТу, появятся и в окрестностях Кыштымского городского округа. В частности, их установят недалеко от пещеры Сугомак, по направлению к горе Егоза, где находится горнолыжный курорт. Кроме того, указатели появятся в районе горы Тёплая.

Работа по маркировке маршрутов будет проведена уже этой зимой.

Инициативу поддержал областной «Центр развития туризма». Предложение о сотрудничестве направлено во все городские и районные администрации.