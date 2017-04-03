В Кыштыме одним из победителей конкурса слоганов и логотипов к юбилею города стала жительница Мурманска
Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Даты
Логотип Александра Добровольского станет официальной символикой 260-летия Кыштыма.
Вчера, в День муниципальной символики Кыштымского городского округа, были названы победители конкурса слоганов и логотипов, который проходил с 17 марта по 3 апреля.
На конкурс поступило 129 творческих работ от 22 авторов. В том числе 10 – в номинации «Логотип». Вчера вечером в актовом зале благодарственными письмами были награждены все участники конкурса. По словам начальника отдела по делам молодёжи управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации округа Анастасии Табаковой, признанные лучшими логотип и слоган будут использоваться при изготовлении сувенирной, печатной, баннерной продукции к юбилею города, который будет отмечаться 10 июня.
Из 10 логотипов в финал конкурса прошли пять. Художественный совет признал лучшей работу фотохудожника Александра Добровольского. А из 111 слоганов были отобраны 34. Среди них победителем признан слоган «Город, согретый сердцами». Его автор – научный сотрудник Полярного геофизического института из Мурманска Наталья Романова.
Сайту «КР» она пояснила:
– О конкурсе я узнала случайно, из интернета. Посмотрела фотографии вашего города, почитала о его истории. Кыштым мне понравился. На конкурс я подготовила 56 слоганов. Для меня это хобби. В своё время мои слоган и логотип победили в аналогичном конкурсе в городе Мончегорске. Слоган «Город, согретый сердцами» близок и жителям Мурманска, и кыштымцам. Он несёт большой эмоциональный заряд: «Пока мы едины, мы непобедимы!». Если сердца бьются в унисон, людям, а значит, и городу, не страшны испытания, и будут преодолимы любые трудности.
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