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В Кыштым приедут иностранные художники и региональные исследователи

Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Туризм

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Фото из группы социальной сети ВКонтакте "Ярмарка "НА РУДНИКАХ"

 

В посёлке Слюдорудник, что находится под Кыштымом, на территории спортивно-туристического центра «Провинция» в индустриальном ангаре у старых штолен в четвёртый раз пройдёт ярмарка «На рудниках». На ней соберутся мастера прикладного творчества и художники.

 

Гости ярмарки смогут поучаствовать в её традиционных мероприятиях – в фотосушке, а также спортивных, экологических и игровых квестах, прогуляться по обновлённой экскурсионной тропе на Слюдяную гору или испытать себя в спортивном ориентировании на специальном полигоне.

 

Организаторы обещают расширить количество участников лектория, запустить выставочную площадку, открыть новую сцену и пригласить иностранных художников и региональных исследователей.

 

Ярмарка состоится 10 августа.


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