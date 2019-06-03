В Кыштым приедут иностранные художники и региональные исследователи

Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Туризм

Фото из группы социальной сети ВКонтакте "Ярмарка "НА РУДНИКАХ"

В посёлке Слюдорудник, что находится под Кыштымом, на территории спортивно-туристического центра «Провинция» в индустриальном ангаре у старых штолен в четвёртый раз пройдёт ярмарка «На рудниках». На ней соберутся мастера прикладного творчества и художники.

Гости ярмарки смогут поучаствовать в её традиционных мероприятиях – в фотосушке, а также спортивных, экологических и игровых квестах, прогуляться по обновлённой экскурсионной тропе на Слюдяную гору или испытать себя в спортивном ориентировании на специальном полигоне.

Организаторы обещают расширить количество участников лектория, запустить выставочную площадку, открыть новую сцену и пригласить иностранных художников и региональных исследователей.

Ярмарка состоится 10 августа.