В Кыштыме июль завершится двухдневной ярмаркой у подножия Слюдяной горы

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Туризм

В последние выходные июля, 29 и 30-го, в посёлке Слюдорудник на площадке бывшего индустриального ангара состоится ярмарка «На рудниках». Она проводится центром развития туризма Кыштымского городского округа и спортивно-туристическим центром «Провинция» второй год. На ярмарку съезжаются авторы и руководители наиболее значимых исследовательских проектов, посвящённых Уралу, а также мастера прикладного творчества.



Впервые в этом году ярмарка «На рудниках» будет проходить два дня. В большом ангаре соберутся авторы самобытных и оригинальных изделий –ювелирных украшений, дизайнерской одежды, антиквариата, декора. Будет представлена и букинистика. В рамках лектория выступят руководитель программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства Евгения Чайка, автор книги «Прогулки по Кыштыму», краевед и писатель Вячеслав Лютов, один из организаторов инициативной группы по сохранению культурного наследия региона «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Вечером 29 июля гости смогут посмотреть фильм «Дорога к себе». Его съёмки проходили в 1984 году в Слюдоруднике и в Кыштыме. На показ также будут приглашены все жители округа, кто принимал участие в съёмках этого фильма.

Оба дня «На рудниках» можно будет отведать бургеры, стейки и плов, угоститься ягодами и травяным чаем.