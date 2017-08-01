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Ярмарка На рудниках - 2017

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 16:31 Категория: Фотогалерея

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В последние выходные июля в посёлке Слюдорудник состоялась вторая ярмарка «На рудниках». В отличие от прошлого года, она длилась два дня и была посвящена 260-летию нашего города и 85-летию посёлка Слюдорудник. Организаторами необычного базара выступили Центр развития туризма Кыштымского городского округа, спортивно-туристический центр «Провинция» и гостевой дом «Ауринко».
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