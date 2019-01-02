Фото с карьером Бали в Кыштыме вошло в финал престижного фотоконкурса

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Туризм

Автором снимка «Уральское Бали» стал 31-летний предприниматель из Челябинска Дмитрий Балакирев. В свободное от работы время он успешно совмещает два своих хобби – путешествия и фотографию.

– Впервые на каолиновом карьере я побывал два года назад и, наверное, был первым, кто снял это место с квадрокоптера, – сказал сайту «КР» фотограф. – Очень обидно, что такое уникальное место до сих пор не облагорожено. Как было бы здорово поужинать в ресторанчике, глядя на бирюзовую воду, или просто прогуляться вокруг водоёма по эко-тропам. А пока даже парковки нет.

Прошлой осенью Дмитрий Балакирев во второй раз посетил кыштымское Бали – он задумал запечатлеть необычный цвет воды на контрасте с золотистыми кронами деревьев.

– Мы с женой и дочерью приехали довольно поздно – уже темнело, поэтому я успел сделать всего несколько кадров с высоты примерно в 50 метров, – рассказывает автор фото. – В тот же вечер я немного подкорректировал снимки в специальной программе и отправил один из них на конкурс «Дикая природа России – 2018», который организовало издание «National Geographic Россия».

Такой фотоконкурс прошёл в нашей стране уже в восьмой раз. В этом году было представлено более 45 тысяч работ. И только 750 из них, в том числе и фотография Дмитрия Балакирева, вышли в финал. Они-то и составили костяк фотовыставки, которая экспонировалась в Центральном доме художника в Москве с 22 декабря по 12 января.