Фото с карьером Бали в Кыштыме вошло в финал престижного фотоконкурса Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Туризм 0 Автором снимка «Уральское Бали» стал 31-летний предприниматель из Челябинска Дмитрий Балакирев. В свободное от работы время он успешно совмещает два своих хобби – путешествия и фотографию. – Впервые на каолиновом карьере я побывал два года назад и, наверное, был первым, кто снял это место с квадрокоптера, – сказал сайту «КР» фотограф. – Очень обидно, что такое уникальное место до сих пор не облагорожено. Как было бы здорово поужинать в ресторанчике, глядя на бирюзовую воду, или просто прогуляться вокруг водоёма по эко-тропам. А пока даже парковки нет. Прошлой осенью Дмитрий Балакирев во второй раз посетил кыштымское Бали – он задумал запечатлеть необычный цвет воды на контрасте с золотистыми кронами деревьев. – Мы с женой и дочерью приехали довольно поздно – уже темнело, поэтому я успел сделать всего несколько кадров с высоты примерно в 50 метров, – рассказывает автор фото. – В тот же вечер я немного подкорректировал снимки в специальной программе и отправил один из них на конкурс «Дикая природа России – 2018», который организовало издание «National Geographic Россия». Такой фотоконкурс прошёл в нашей стране уже в восьмой раз. В этом году было представлено более 45 тысяч работ. И только 750 из них, в том числе и фотография Дмитрия Балакирева, вышли в финал. Они-то и составили костяк фотовыставки, которая экспонировалась в Центральном доме художника в Москве с 22 декабря по 12 января. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить