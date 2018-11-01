Завтра в Кыштыме откроется первый в этом сезоне каток

Автор: КР от Вчера, 14:54 Категория: Спорт

– Как и прежде, мы ждём любителей покататься на коньках по средам и пятницам – для них каток теперь будет открыт с 18:30 до 21:30, – сказал сайту «КР» начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин. – По субботам и воскресеньям время работы – с 15 часов до 21 часа 30 минут.

В пункте проката, который располагается в здании детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», более ста пар коньков. Сейчас его работники занимаются их заточкой.

В прошлом году руководство радиозавода выделило деньги на покупку нескольких пар коньков самых ходовых размеров: 38-го для женщин и 42-го для мужчин.

Фото со страницы Алексея Нестеренко в соцсети ВКонтакте

Между тем, некоторые кыштымцы встали на коньки ещё две недели назад. Так, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Алексей Нестеренко вместе с женой опробовал лёд сначала на озере Сугомак, а затем и на Каолиновом карьере, известном как кыштымское Бали.

Фото со страницы Алексея Нестеренко в соцсети ВКонтакте