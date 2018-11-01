Завтра в Кыштыме откроется первый в этом сезоне каток Автор: КР от Вчера, 14:54 Категория: Спорт 0 – Как и прежде, мы ждём любителей покататься на коньках по средам и пятницам – для них каток теперь будет открыт с 18:30 до 21:30, – сказал сайту «КР» начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин. – По субботам и воскресеньям время работы – с 15 часов до 21 часа 30 минут. В пункте проката, который располагается в здании детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», более ста пар коньков. Сейчас его работники занимаются их заточкой. В прошлом году руководство радиозавода выделило деньги на покупку нескольких пар коньков самых ходовых размеров: 38-го для женщин и 42-го для мужчин. Фото со страницы Алексея Нестеренко в соцсети ВКонтакте Между тем, некоторые кыштымцы встали на коньки ещё две недели назад. Так, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Алексей Нестеренко вместе с женой опробовал лёд сначала на озере Сугомак, а затем и на Каолиновом карьере, известном как кыштымское Бали. Фото со страницы Алексея Нестеренко в соцсети ВКонтакте Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить