Туры по Кыштыму нравятся москвичам Автор: КР от Вчера, 18:11 Категория: Туризм 0 Фото Виталия Федулова Москвичи очень охотно скупают путёвки на Южный Урал, где одним из пунктов путешествия обозначен Кыштым. Так, всероссийская компания «Мастерская путешествий», офис которой находится в столице России, предлагает необычный тур – «Аномальное ожерелье Южного Урала». В него входит посещение четырёх городов – Златоуста, Миасса, Сатки и Кыштыма. Причём начинается тур именно с нашего города. – У москвичей этот маршрут очень популярен. Мы предлагаем им увидеть Урал не таким, каким видите его вы, – сказал сайту «КР» генеральный директор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лотов. – Он в целом считается эксклюзивным и уникальным. Несколько раз в течение года мы привозим в ваш город по 45 человек, которые всегда оставляют положительные отзывы. Совершенно не понимаю, почему ваши туроператоры не развивают это направление. В маршрут по Кыштыму, а весь тур стоит всего 13 990 рублей, входит посещение голубого каолинового карьера Бали, обзорная экскурсия по храму Рождества Христова и по парку усадьбы Демидовых. Затем туристов везут к пещере Сугомак и рассказывают о загадочных дискообразных полых предметах, которые были найдены на дне образовавшегося озера в одном из гротов. Туристам предлагают отведать воду и из источника «Марьины слёзы» на Сугомакской поляне. Заканчивается тур по кыштымской земле в посёлке Слюдорудник в местных штольнях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить