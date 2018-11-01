Туры по Кыштыму нравятся москвичам

Автор: КР от Вчера, 18:11 Категория: Туризм

Фото Виталия Федулова

Москвичи очень охотно скупают путёвки на Южный Урал, где одним из пунктов путешествия обозначен Кыштым.

Так, всероссийская компания «Мастерская путешествий», офис которой находится в столице России, предлагает необычный тур – «Аномальное ожерелье Южного Урала». В него входит посещение четырёх городов – Златоуста, Миасса, Сатки и Кыштыма. Причём начинается тур именно с нашего города.

– У москвичей этот маршрут очень популярен. Мы предлагаем им увидеть Урал не таким, каким видите его вы, – сказал сайту «КР» генеральный директор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лотов. – Он в целом считается эксклюзивным и уникальным. Несколько раз в течение года мы привозим в ваш город по 45 человек, которые всегда оставляют положительные отзывы. Совершенно не понимаю, почему ваши туроператоры не развивают это направление.

В маршрут по Кыштыму, а весь тур стоит всего 13 990 рублей, входит посещение голубого каолинового карьера Бали, обзорная экскурсия по храму Рождества Христова и по парку усадьбы Демидовых. Затем туристов везут к пещере Сугомак и рассказывают о загадочных дискообразных полых предметах, которые были найдены на дне образовавшегося озера в одном из гротов. Туристам предлагают отведать воду и из источника «Марьины слёзы» на Сугомакской поляне.

Заканчивается тур по кыштымской земле в посёлке Слюдорудник в местных штольнях.