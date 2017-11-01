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Книга о Кыштыме претендует на победу во Всероссийском конкурсе туристических сувениров

Автор: КР от Вчера, 13:49 Категория: Туризм

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Челябинский писатель, журналист Вячеслав Лютов.

 

Завтра директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина отправится в Киров, где состоится финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2017». Она будет представлять альбом-исследование «Прогулки по Кыштыму».

 

Напомним, содержательное и красочно иллюстрированное издание, над которым работали челябинские писатели Вячеслав Лютов и Олег Вепрев, а также работники Кыштымского музея, было выпущено к 260-летию Кыштыма в этом году и вошло в серию «Национальное достояние России». 

 

В День города первыми обладателями этой книги стали почётные граждане Кыштыма и жители, награждённые знаком «За заслуги перед Кыштымским городским округом», а также авторский коллектив и руководители крупнейших предприятий города.

 

Победители конкурса «Туристический сувенир – 2017» станут известны в предстоящую субботу, 11 ноября.

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