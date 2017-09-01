Жители Кыштыма сыграли с именитым шахматистом
Автор: КР от Сегодня, 10:11 Категория: Спорт
Вчера во дворце культуры «Победа» состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, посвящённый Дню машиностроителя. Чемпион Челябинской области по этому виду спорта, мастер международного класса Александр Гутенёв сыграл сразу с двадцатью кыштымцами.
На встречу с профессионалом пришли в подавляющем большинстве только мужчины - работники машобъединения, радиозавода, больницы. Но за шахматную доску села и одна женщина. Пенсионерка Анна Гусихина проиграла гроссмейстеру одной из первых.
Зато первоклассник школы № 13 Артём Коротков сражался даже тогда, когда половина взрослых уже выбыла из игры. За это Александр Гутенёв вручил ему, как самому юному участнику состязаний, учебник знаменитого английского гроссмейстера Джона Нанна со своим автографом.
Как сказал сайту «КР» организатор этого спортивного события, заведующий травматологическим отделением кыштымской больницы Николай Тарасов, такую же книгу челябинский шахматист подарил и работнику машиностроительного объединения Рамилю Карипову. Он отметился самой яркой партией – подстроил ловушку, в которую чуть было не угодил профессионал.
Ещё один экземпляр книги был подарен самому стойкому шахматисту. Бывший работник КМЭЗ Игорь Фоминых вышел из двухчасовой схватки последним. Александра Гутенёва никто не обыграл.
Напомним, челябинец провёл свой первый сеанс одновременной игры в шахматы в Кыштыме в день празднования юбилея нашего города. Тогда с ним состязались около 30 кыштымцев, один из которых сыграл вничью.